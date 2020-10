США поприветствовали санкции ЕС из-за инцидента с Навальным

Вашингтон поддерживает решение Брюсселя о наложении санкций на россиян, которых ЕС считает причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом 16 октября заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортэгус.

«Соединенные Штаты приветствуют решение Совета ЕС ввести санкции против российских официальных лиц, связанных с отравлением Алексея Навального. Причастные к этой атаке должны быть привлечены к ответственности», — написала она в Twitter.

The United States welcomes @EUCouncil's decision to sanction Russian officials linked to the poisoning of Aleksey Navalny. Those responsible for this attack must be held accountable. https://t.co/W4JOpmfboV