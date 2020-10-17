США поприветствовали санкции ЕС из-за инцидента с Навальным

Вашингтон поддерживает решение Брюсселя о наложении санкций на россиян, которых ЕС считает причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом 16 октября заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортэгус.

«Соединенные Штаты приветствуют решение Совета ЕС ввести санкции против российских официальных лиц, связанных с отравлением Алексея Навального. Причастные к этой атаке должны быть привлечены к ответственности», — написала она в Twitter.

The United States welcomes @EUCouncil's decision to sanction Russian officials linked to the poisoning of Aleksey Navalny. Those responsible for this attack must be held accountable. https://t.co/W4JOpmfboV — Morgan Ortagus (@statedeptspox) October 16, 2020

15 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении шести российских представителей и одной организации из-за якобы отравления Алексея Навального.

Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в ЕС, если таковые имеются, будут заморожены. Таким образом Брюссель реализовал «политическое решение», принятое главами МИД 12 октября.

В список, в частности, вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

В Кремле и министерстве иностранных дел России пообещали ответить на новые санкции Евросоюза.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. Российские врачи стабилизировали состояние блогера, его забрали на лечение в берлинскую клинику Charite, где рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Правительство Германии заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом также представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.