ЕС расширил санкции на еще двоих россиян из-за кибератаки на бундестаг

Евросоюз внес двух граждан России и одну организацию в санкционный список за кибератаку на бундестаг ФРГ. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ ЕС.

Под ограничительные меры попали граждане России, которых ЕС посчитал сотрудниками «85-го главного центра спецопераций ГРУ».

К санкциям присоединились также власти Великобритании.

«Великобритания заморозит счета и запретит въезд на свою территорию двум российским офицерам ГРУ и введет санкции против подразделения ГРУ 26165 под кодовым именем APT28 и Fancy Bear, которые ответственны за кибератаку на парламент Германии в 2015 году», — говорится в заявлении главы британского МИДа Доминика Рааба.

30 июля ЕС уже ввел ограничения в отношении ряда граждан и структур России, а также КНР и КНДР, якобы причастных к кибератакам вирусов WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. В частности, под рестрикции попал главный центр специальных технологий Генштаба ВС РФ. Россиян, попавших в списки, в ЕС назвали сотрудниками ГРУ.

12 июля сообщалось, что Германия призвала страны Европейского союза ввести киберсанкции против якобы причастных к хакерской атаке на бундестаг.

В мае немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что немецкая генеральная прокуратура объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в соучастии в кибератаке на сети бундестага в 2015 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле об этом не знают и не в курсе, откуда у немецкой стороны информация о связи этого человека с Главным разведуправлением (ГРУ).