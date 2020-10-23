Психолог назвала самый опасный день недели

Пятница представляет собой опасность для психического здоровья человека. С таким утверждением, 23 октября, в беседе с радио Sputnik выступила старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.

По словам специалиста, в конце рабочей недели на человека начинает давить груз накопившейся усталости, хотя он может этого и не ощущать.

«Если мы возьмем кривую работоспособности, то там есть этап "последний порыв". Если человек знает, что у него конец рабочего дня или конец рабочей недели, то он начинает работать лучше. Он ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время. Накопившаяся усталость дает себя знать», — пояснила она.

По словам Блинниковой, еще один повод назвать пятницу тяжелым днем — это накопившаяся недоделанная ранее работа. Попытки успеть все сразу могут со временем обернуться серьезными проблемами со здоровьем, как физическим, так и психологическим, предупредила эксперт.

Специалист рекомендовала планировать свое время и распределять нагрузку равномерно по дням недели.

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