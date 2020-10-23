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Госдеп США может обвинить в антисемитизме правозащитные организации

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Госдепартамент США рассматривает возможность в официальном порядке выступить с обвинениями в антисемитизме в отношении ряда международным правозащитный организаций. Об этом сообщила телекомпания CNN в четверг, 22 октября.

Как пишет издание со ссылкой на источники, в числе указанных организаций находятся Amnesty International, Human Rights Watch и Oxfam. Внешнеполитическое ведомство обратилось к ряду организаций с просьбой разъяснить, как они относятся к призывам оказывать давление на Израиль, а также настроены относительно возможности поддерживать связи с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. Некоторые организации, например, Human Rights Watch, призывает остановить такие связи.

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Соответствующий доклад госдеп может подготовить в течение нескольких дней. По информации телекомпании, он может быть опубликован непосредственно перед выборами президента США в ноябре. Предположительно, это поможет действующему президенту страны Дональду Трампу укрепить поддержку среди избирателей из числа евреев.

В конце января Трамп обнародовал условия урегулирования палестино-израильского конфликта. Согласно документу, Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме и якобы удвоит свои территории.

В Израиле назвали документ реалистичным путем к миру. Палестина сначала пригрозила, а в мае объявила о решении расторгнуть все договоренности с США и Израилем из-за планов последней по аннексии.

15 октября кнессет Израиля утвердил соглашение о нормализации отношений еврейского государства и Объединенных Арабских Эмиратов. Соглашения подписали 15 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни. Мероприятие проходило в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, его супруги Мелании и приглашенных гостей.

Один из пунктов документа подразумевает приостановку Израилем распространения своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Такое условие прописано в плане Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Подписание соглашений осудили в Палестине. Там отозвали своего посла в ОАЭ и назвали действия Абу-Даби агрессией против своего народа и пренебрежением его правами и святынями.

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