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Песков рассказали об отношениях с Турцией

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Между Россией и Турцией есть разногласия, но не такие большие как с США, однако у стран существует потенциал сотрудничества. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 22 октября.

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По его словам, у Москвы и Анкары есть целый набор разногласий. При этом существует «глубочайший» потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Благодаря этому удается снижать негативное влияние разногласий.

Также Песков добавил, что у турецкой и российской сторон есть опыт совместной работы по самым острым вопросам в горячих точках.

21 октября вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Российская Федерация входит в число стран, с которыми Турция выстроила здоровые отношения.

«У нас могут быть проблемы, но также могут быть и сферы, в которых мы можем вместе работать. Если в этом отношении что-то изменится, то Турция об этом искренне объявит», — заявил Октай.

15 октября сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

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