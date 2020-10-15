Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«В развитие регулярных российско-турецких контактов на высшем и высоком уровне предметно обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Министры подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования проблемы», — говорится в сообщении.

В МИДе добавили, что главы ведомств подтвердили необходимость неукоснительного выполнения достигнутой 10 октября в Москве договоренности о прекращении огня в Карабахе. Также акцентирована важность оперативного согласования шагов по возобновлению переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ.

Помимо этого, стороны обсудили другие темы: выполнение резолюций СБ ООН по Сирии и Ливии, урегулирование внутриукраинского конфликта на основе Минских договоренностей. Состоялся обмен мнениями о взаимодействии в Организации черноморского экономического сотрудничества и в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО.

15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что участие Турции в урегулировании нагорнокарабахского конфликта ускорит этот процесс.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Потери есть как среди военных, так и среди гражданского населения.

О прекращении огня Азербайджан и Армения условились 9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны. Вместе с тем вскоре бои возобновились, и премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что ситуация в зоне карабахского конфликта близка к гуманитарной катастрофе.