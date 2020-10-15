Алиев подчеркнул роль Турции в урегулировании конфликта в Карабахе

Участие Турции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта ускорит этот процесс, Такое мнение выразил 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире турецкого телеканала NTV.

«Необходимо учитывать существующие реалии и реальное положение дел, а они таковы, что без Турции в этом регионе никакой вопрос не может быть решен. <…> С первых часов конфликта для его урегулирования из военного в политический мы очень открыто и четко выражаем свою позицию, что Турция в этом процессе должна быть, и если она будет, то в очень скорое время этот конфликт остановится и начнется процесс примирения», — цитирует «Интерфакс» Алиева.

Он отметил, что вопрос введения миротворцев в Карабах в настоящее время обсуждать рано, так как ведутся активные боевые действия. Вместе с тем, по его словам, Азербайджан готов рассмотреть предложения о международных усилиях по обеспечению мира после завершения военного противостояния.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что Турция примет участие в деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе, пишет «Газета.ру».

Российский лидер отметил «настоятельную необходимость солидарных усилий» для скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорнокарабахской проблемы.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что стороны, которые провели многочасовые переговоры в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе, не удовлетворены тем, как выполняются договоренности о прекращении режима огня.

О прекращении огня Азербайджан и Армения условились 9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны. Вместе с тем вскоре бои возобновились, и премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что ситуация в зоне карабахского конфликта близка к гуманитарной катастрофе.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Потери есть как среди военных, так и среди гражданского населения.