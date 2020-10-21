Турция заявила о выстроенном здоровом диалоге с Россией

Российская Федерация входит в число стран, с которыми Турция выстроила здоровые отношения, заявил в среду, 21 октября, вице-президент Турции Фуат Октай.

«Россия, пожалуй, является одной из стран, с которой нам удалось установить здоровый диалог на фоне происходящего хаоса, хотя есть много тем, по которым мы не можем договориться. У нас могут быть проблемы, но также могут быть и сферы, в которых мы можем вместе работать. Если в этом отношении что-то изменится, то Турция об этом искренне объявит», — сказал Октай в интервью телеканалу CNN Turk.

Он добавил, что без участия Турции конфликт в Нагорном Карабахе решить не получится.

«Россия попыталась найти решение [ситуации в Карабахе] и провести переговоры с руководителями двух стран, но этого не удалось сделать. То, что за столом не присутствовала Турция, стало большим упущением. [Президент Азербайджана Ильхам] Алиев заявил, что решения не может быть без Турции», — резюмировал Октай.

Ранее стало известно, что замминистра иностранных дел Турции Седат Онал 22 октября будет с визитом в Москве, где проведет встречи по Сирии и Ливии.

15 октября сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.