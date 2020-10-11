Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин вновь призвал США к диалогу по информбезопасности
Мир
На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция
Общество
Возбуждено уголовное дело по факту разлива топлива в реку Ангара
Мир
Армения сообщила о соблюдении режима прекращения огня армией Карабаха
Мир
В Минске силовики применили светошумовые гранаты против протестующих
Сюжет:

Лавров и Чавушоглу обсудили поддержание мира в Нагорном Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 октября провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по поводу урегулирования военного конфликта, связанного с принадлежностью территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Пушкам отбой: режим прекращения огня должен разрядить обстановку в НКР
Ни одна из сторон конфликта пока не готова на более серьезные уступки

«В ходе беседы произошел обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, складывающейся по итогам трехсторонних переговоров в Москве 9–10 октября. Отмечена необходимость неукоснительного выполнения всех положений Совместного заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября», — говорится в сообщении МИД России.

Кроме этого в ходе разговора Лавров подтвердил готовность России к продолжению активных посреднических усилий, связанных с мирным урегулированием конфликта с учетом договоренностей, достигнутых 9 октября на встрече в Москве.

Режим прекращения огня вступил в силу в Нагорном Карабахе 10 октября в 12:00 по местному времени (11:00 мск) в соответствии с договоренностями, достигнутыми днем ранее представителями внешнеполитических ведомств в Москве.

После этого Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении.

Очередное обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны переложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020