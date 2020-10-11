Лавров и Чавушоглу обсудили поддержание мира в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 октября провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по поводу урегулирования военного конфликта, связанного с принадлежностью территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В ходе беседы произошел обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, складывающейся по итогам трехсторонних переговоров в Москве 9–10 октября. Отмечена необходимость неукоснительного выполнения всех положений Совместного заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября», — говорится в сообщении МИД России.

Кроме этого в ходе разговора Лавров подтвердил готовность России к продолжению активных посреднических усилий, связанных с мирным урегулированием конфликта с учетом договоренностей, достигнутых 9 октября на встрече в Москве.

Режим прекращения огня вступил в силу в Нагорном Карабахе 10 октября в 12:00 по местному времени (11:00 мск) в соответствии с договоренностями, достигнутыми днем ранее представителями внешнеполитических ведомств в Москве.

После этого Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении.

Очередное обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны переложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.