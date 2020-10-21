Замглавы МИД Турции посетит Москву 22 октября

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал 22 октября будет с визитом в Москве. Об этом 22 октября сообщил ТАСС со ссылкой на турецкое посольство в Москве.

«Замглавы МИД Турции проведет в Москве в четверг встречи по Сирии и Ливии», — рассказали агентству.

Ранее 15 октября сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Помимо этого, стороны обсудили другие темы: выполнение резолюций СБ ООН по Сирии и Ливии, урегулирование внутриукраинского конфликта на основе Минских договоренностей. Состоялся обмен мнениями о взаимодействии в Организации черноморского экономического сотрудничества и в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО.