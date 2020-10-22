Трамп назвал «монстром» новые разоблачения New York Post о Байдене

Президент США заявил, что даже СМИ, находящиеся к нему в оппозиции, уже не могут игнорировать тему о коррумпированности его конкурента на выборах Джо Байдена. Об этом в четверг, 22 октября, он написал на своей странице в Twitter.

«Вау! Сегодняшняя история New York Post о коррумпированности Байдена — это монстр. Много свидетелей преступлению против нашей страны. Это никуда не девается», — прокомментировал американский лидер.

Глава Белого дома отметил, что «даже Lamestream Media (так Трам называет оппозиционные СМИ, играя на созвучности слов Main — главный и Lame — хромой) начинает говорить, что это нужно освещать!».

На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, личному адвокату президента США Дональда Трампа, тот предоставил электронные материалы СМИ.

14 октября компания Facebook ограничила распространение на своей платформе публикации газеты The New York Post, в которой содержалась информация из конфиденциальной переписки Хантера Байдена с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.

В Facebook заявили, что «эта история» должна быть проверена партнерами компании.

В The New York Post, в свою очередь, уточнили, что таким образом руководство соцсети отреагировало на статью, в которой содержатся детали электронной переписки Хантера Байдена, в частности нескольких писем 2014 и 2015 годов. Одно письмо было направлено Байдену-младшему через год после его включения в состав правления Burisma — в нем Пожарский якобы поблагодарил адресата за приглашение в Вашингтон и возможность встретиться с его отцом Джо, который на тот момент был президентом администрации американского лидера Барака Обамы.

В другом письме Пожарский якобы просил Хантера Байдена дать совет, как можно использовать его влияние «от лица» Burisma.

В четверг профильный комитет сената США решил направить повестки главам компаний Facebook Марку Цукербергу и Twitter Джеку Дорси в связи с решением соцсетей заблокировать публикацию New York Post о Хантере Байдене.