Глав Facebook и Twitter вызовут в сенат из-за блокировки статьи о сыне Байдена

Профильный комитет сената США решил направить повестки главам компаний Facebook Марку Цукербергу и Twitter Джеку Дорси в связи с решением соцсетей заблокировать публикацию New York Post о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты Джо Байдена. Для этого в четверг, 22 октября, в комитете прошло голосование, сообщает Financial Times.

Согласно его итогам, 12 республиканцев проголосовали за. Демократы не присутствовали в зале, так как решили бойкотировать голосование по кандидатуре Эми Барретт в Верховный суд США, которое проходит в тот же день. Когда состоится слушание пока неизвестно.

На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, личному адвокату президента США Дональда Трампа, тот предоставил электронные материалы СМИ.

14 октября компания Facebook ограничила распространение на своей платформе публикации газеты The New York Post, в которой содержалась информация из конфиденциальной переписки Хантера Байдена с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.

В Facebook заявили, что «эта история» должна быть проверена партнерами компании.

В The New York Post, в свою очередь, уточнили, что таким образом руководство соцсети отреагировало на статью, в которой содержатся детали электронной переписки Хантера Байдена, в частности нескольких писем 2014 и 2015 годов. Одно письмо было направлено Байдену-младшему через год после его включения в состав правления Burisma — в нем Пожарский якобы поблагодарил адресата за приглашение в Вашингтон и возможность встретиться с его отцом Джо, который на тот момент был президентом администрации американского лидера Барака Обамы.

В другом письме Пожарский якобы просил Хантера Байдена дать совет, как можно использовать его влияние «от лица» Burisma.

В предвыборном штабе Байдена назвали информацию газеты недостоверной.