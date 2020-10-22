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Путин отметил особые связи РФ с Арменией и Азербайджаном

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Российская Федерация всегда имела особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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«В России проживают более 2 млн армян и около 2 млн азербайджанцев. Это не только те люди, которые приехали на временные заработки, это люди, которые тут живут практически постоянно», — сказал российский лидер.

У работающих в РФ армян и азербайджанцев устойчивые и близкие связи с Россией на гуманитарном уровне, отметил Путин. «Поэтому для нас и Армения, и Азербайджан — равные партнеры», — добавил он.

Говоря о конфликте в Нагорном Карабахе, Путин рассказал, что с начала эскалации конфликта в регионе с обеих сторон погибло около 5 тыс. человек.

По мнению президента, все участники переговоров искренне стремятся к урегулированию, но Москва заинтересована в этом больше других.

Ранее в этот день официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия прилагает активные усилия к прекращению военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

В этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Нагорному Карабаху в Москве.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь с 10 октября, однако этого не произошло.

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