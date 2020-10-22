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Захарова заявила о продолжении работы над урегулированием конфликта в Карабахе

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Москва прилагает активные усилия к прекращению военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом в четверг, 22 октября, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.

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«Мы продолжаем активные посреднические усилия, направленные на прекращение кровопролития в зоне нагорнокарабахского конфликта. Вопросы нагорнокарабахского урегулирования, в частности, обсуждались 20 и 21 октября в Москве в ходе раздельных встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении», — указала она.

Представитель МИДа напомнила, что 23 октября в Вашингтоне состоится встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с госсекретарем США Майком Помпео и сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху.

«Как и прежде, работаем в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Очередная встреча посредников планируется завтра в Вашингтоне», — добавила Захарова.

В этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Нагорному Карабаху в Москве.

В свою очередь, Пашинян отмечал, что вопрос Карабаха не имеет дипломатического решения. Он подчеркнул, что Ереван всегда говорил о готовности к решению проблемы на основе взаимного компромисса. Но ситуация сложилась так, что вещи, приемлемые для Армении, больше неприемлемы для Азербайджана.

20 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Москва продолжает работу на дипломатическом уровне с Баку и Ереваном по поводу урегулирования ситуации с конфликтом в зоне Нагорного Карабаха.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе переговоров в Москве стороны условились прекратить огонь с 10 октября, однако по факту этого не произошло.

18 октября вступило в силу новое гуманитарное перемирие, первая ночь в Степанакерте прошла спокойно. Однако и Армения, и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении перемирия и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

Конфликт вокруг Карабаха разгорелся в 1988 году из-за решения автономии Нагорный Карабах покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.

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