Суд снял одно обвинение с экс-полицейского по делу об убийстве Джорджа Флойда

Суд в Миннесоте снял одно обвинение с бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина, который проходит по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает NBCnews.

По данным телеканала, речь идет о снятии обвинений в убийстве третьей степени. Причиной такого решения судьи окружного суда округа Хеннепин Питера Кэхилла стал тот факт, что обвинить в убийстве третьей степени можно только в случае, если действия подозреваемого угрожали жизни нескольких человек.

«Формулировка закона об убийстве третьей степени недвусмысленно требует, чтобы действие, повлекшее «смерть другого», было в высшей степени опасным «для других», — цитирует телеканал Кэхилла.

Теперь Шовин обвиняется в убийстве второй степени и непредумышленном убийстве. Если его вину докажут, ему грозит многолетний тюремный срок.

В конце мая Джордж Флойд умер в реанимации в городе Миннеаполисе в штате Миннесота после того, как задержавшие его полицейские применили к нему силу. При задержании он жаловался, что не может дышать. Смерть мужчины вызвала массовые акции протеста и беспорядки не только в США, но и в Европе.

29 мая Дерека Шовина обвинили в убийстве по неосторожности и взяли под стражу 31 мая. Его содержали в тюрьме в Миннесоте. Он должен предстать перед судом 8 марта 2021 года.

3 июня еще троих полицейских — Томаса Лейна, Александера Куэнга и Ту Тао — обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Суд установил залог для всех задержанных в $1 млн. Позднее Лейна освободили из тюрьмы.

Семья Флойда, в свою очередь, подала в суд на власти Миннеаполиса, а также на четырех полицейских, которые участвовали в задержании.

После происшествия власти Миннеаполиса решили провести реформу полиции в городе и урезать бюджет ведомства.

10 октября суд разрешил Шовину проживать до начала судебного процесса на территории соседних штатов, поскольку посчитал, что экс-полицейскому в Миннесоте может угрожать опасность. 7 октября обвиняемого освободили из тюрьмы после выплаты залога в размере $1 млн. Это вызвало протесты в Миннеаполисе и Сент-Поле.