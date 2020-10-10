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Обвиняемому в убийстве Джорджа Флойда разрешено покинуть штат Миннесота

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Обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда бывший полицейский Дерек Шовин имеет право после выплаты залога покинуть штат Миннесота до начала судебного процесса. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила телекомпания ABC.

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Судья округа Хеннепин изменила свое ранее принятое решение и разрешил бывшему полицейскому проживать до начала судебного процесса на территории соседних штатов, поскольку посчитал, что Шовину в Миннесоте может угрожать опасность. Его освобождение вызвало протесты в Миннеаполисе и Сент-Поле.

Адрес проживания бывшего полицейского будет передан местным правоохранительным органам, которым приказано соблюдать конфиденциальность. Шовин также должен иметь при себе мобильный телефон и держать его включенным, заряженным и находящимся в пределах досягаемости, чтобы с ним можно было связаться в любое время. Он также должен сдать свой паспорт.

В решение судьи говорится, что защита и обвинение согласились с новыми условиями.

В среду обвиняемого освободили из тюрьмы после выплаты залога в размере $1 млн.

Бывший полицейский был взят под стражу 31 мая. Его содержали в тюрьме в Миннесоте. Он должен предстать перед судом 8 марта 2021 года.

В конце мая Флойд умер в реанимации в городе Миннеаполисе в штате Миннесота после того, как задержавшие его полицейские применили к нему силу. При задержании он жаловался, что не может дышать. Смерть мужчины вызвала массовые акции протеста и беспорядки не только в США, но и в Европе. После происшествия власти Миннеаполиса решили провести реформу полиции в городе и урезать бюджет ведомства.

В июне Томаса Лейна, одного из четырех бывших полицейских Миннеаполиса, причастных к смерти американца, освободили из тюрьмы.

29 мая его коллегу Дерека Шовина обвинили в убийстве по неосторожности и взяли под стражу 31 мая. Его содержали в тюрьме в Миннесоте.

3 июня еще троих — Лейна, Александера Куэнга и Ту Тао — в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Суд установил залог для всех задержанных в $1 млн.

15 июля семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса, а также на четырех полицейских, которые участвовали в задержании.

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