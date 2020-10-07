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В США сообщили об освобождении обвиняемого в убийстве афроамериканца Флойда

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Бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвинили в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае, освободили из тюрьмы после выплаты залога в размере $1 млн. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя департамента исправительных учреждений штата Миннесота в среду, 7 октября.

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Кроме того, офис шерифа округа Хеннепин в Миннесоте опубликовал уведомление об освобождении Шовина, в котором говорится, что экс-полицейский оплатил залог и по закону должен явиться в суд 8 марта 2021 года.

В конце мая Флойд умер в реанимации в городе Миннеаполисе в штате Миннесота после того, как задержавшие его полицейские применили к нему силу. При задержании он жаловался, что не может дышать. Смерть мужчины вызвала массовые акции протеста и беспорядки не только в США, но и в Европе. После происшествия власти Миннеаполиса решили провести реформу полиции в городе и урезать бюджет ведомства.

В июне Томаса Лейна, одного из четырех бывших полицейских Миннеаполиса, причастных к смерти американца, освободили из тюрьмы.

29 мая его коллегу Дерека Шовина обвинили в убийстве по неосторожности и взяли под стражу 31 мая. Его содержали в тюрьме в Миннесоте.

3 июня еще троих — Лейна, Александера Куэнга и Ту Тао — в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Суд установил залог для всех задержанных в $1 млн.

15 июля семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса, а также на четырех полицейских, которые участвовали в задержании.

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