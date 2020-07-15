Семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса и полицейских

Семья афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после задержания полицейскими, подала в суд на власти города Миннеаполиса в штате Миннесота, в котором это произошло, а также на четырех полицейских, участвовавших в задержании. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на адвоката родственников погибшего Бенджамина Крампа и других защитников, представляющих их интересы.

Иск направили в окружной суд Миннесоты.

«Город Миннеаполис имеет долгую историю относительно нарушения прав арестованных, особенно чернокожих, что говорит о необходимости специальной подготовки и дисциплине сотрудников полиции», — заявил Крамп на пресс-конференции в среду, 15 июля.

По его словам, судебный процесс поможет создать прецедент, который «делает непосильным для полицейских в будущем с финансовой точки зрения неправомерное убийство маргинальных граждан, особенно чернокожих».

В конце мая Джордж Флойд умер в реанимации после задержания полицейскими, применившими к нему силу. При задержании он жаловался, что не может дышать. Смерть мужчины вызвала массовые акции протеста и беспорядки не только в США, но и в Европе.

В июне Томаса Лейна, одного из четырех бывших полицейских Миннеаполиса, причастных к смерти американца, освободили из тюрьмы. 29 мая его коллегу Дерека Шовина обвинили в убийстве по неосторожности, а 3 июня еще троих — Лейна, Александера Куэнга и Ту Тао — в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Суд установил залог в отношении всех задержанных в $1 млн.

Как рассказал Крамп 13 июня, родственники Флойда подадут гражданский иск к обвиненному в непредумышленном убийстве афроамериканца бывшему сотруднику полиции Миннеаполиса Дереку Шовину. Защитник отметил, что в Соединенных Штатах необходимо изменить условия работы полицейских, чтобы не допускать случаев, когда нарушающие законы силовики могут работать в полицейском управлении в другом штате или городе.