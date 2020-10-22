Электромобиль Volkswagen ID.3 получил высший балл за безопасность

Электрический автомобиль Volkswagen ID.3 прошел краш-тест, проводимый независимой европейской организацией EuroNCAP. Модель получила максимальную оценку, заработав пять звезд из пяти возможных. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба немецкого бренда.

Безопасность взрослых пассажиров Volkswagen ID.3 оценили в 87%, детей — 89%, пешеходов — 71%, а электронные вспомогательные системы удостоились 85%.

Серийная версия электромобиля Volkswagen ID.3 была представлена на автосалоне во Франкфурте (Германия) в сентябре 2019 года. Длина новинки составляет 4261 мм, ширина — 1809 мм, а высота — 1552 мм. Колесная база достигает 2765 мм. Объем багажного отделения составляет 380 л.

В салоне на передней панели установлен большой сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса. Цифровая приборная панель располагается на рулевой колонке и отображает информацию о скорости, запасе хода, работе круиз-контроля, а также указания навигатора.

На европейском рынке автомобиль предлагается с электромоторами мощностью 150 и 204 л.с. соответственно. Максимальная скорость базовой версии машины составляет 160 км/ч.

В зависимости от типа аккумуляторов электрокар Volkswagen ID.3 может проезжать без подзарядки от 330 до 550 км. При этом заряд батареи для пробега в 290 км можно пополнить за полчаса с помощью системы быстрой подзарядки.

9 октября сообщалось, что Volkswagen анонсировал расширение набора дополнительного оборудования для нового поколения Polo.