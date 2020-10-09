Volkswagen выпустит новый Polo с уникальным пакетом «Спорт»

Немецкий автопроизводитель Volkswagen анонсировал расширение набора дополнительного оборудования для нового поколения Polo. Об этом говорится 9 октября в сообщении пресс-службы бренда.

Уточняется, что теперь для модели в комплектациях Respect, Status и Exclusive стал доступен новый пакет «Спорт». Стилистические возможности такого пакета на сегодняшний день являются уникальными в данном сегменте, подчеркнули в компании.

Там отмечают, что внешне пакет «Спорт» выделяется 16-дюймовыми двухцветными легкосплавными дисками Torsby, спортивной решеткой радиатора, боковыми зеркалами и задним спойлером, окрашенными в черный цвет, затемненными задними фонарями. В пакет входят задние дисковые тормоза.

Салон нового Volkswagen Polo будет иметь спортивные передние сиденья с эксклюзивной тканевой обивкой и подогревом.

Производство нового Polo с пакетом «Спорт» начнется в декабре 2020 года, а в продажу автомобили поступят в январе 2021 года. Цены будут известны позже.

В сентябре Volkswagen представил в России обновленный кроссовер Tiguan.