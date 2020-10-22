Эксперт перечислила влияющие на масштаб волны COVID-19 факторы

Тяжесть второй волны коронавирусной инфекции будет определяться иммунным статусом населения, погодой, а также поведением граждан. Об этом в четверг, 22 октября, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«Всё будет зависеть от того, какой будет погода, каким будет поведение граждан, какой будет система мутации и насколько серьезно иммунный статус уже в общем у граждан подорван сидением дома. Совершенно невозможно предугадать», — цитирует ее «РИА Новости».

Эксперт уточнила, что любые респираторные вирусы имеют свойство долго сохраняться при небольшой отрицательной температуре окружающей среды и высокой влажности. Поэтому их активный период длится с конца октября до конца февраля.

По словам Попович, укреплению иммунного статуса способствует сбалансированное питание и отдых, а также солнечный свет и прогулки на свежем воздухе.

Психоэмоциональное состояние людей, которым пришлось соблюдать домашний режим, усугубилось, указала специалист. В связи с этим Попович отметила, что сейчас важно обдуманно принимать меры по ограничениям, так как они негативно воздействуют на психику человека.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что вторая волна пандемии коронавируса в мире может оказаться еще сильнее первой.

За минувшие сутки в России зафиксировали 15 971 новый случай заболевания COVID-19. В связи с выздоровлением выписано 11 428 человек. Всего в России выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 25 242 летальных исхода. Выздоровели 1 107 988 человек.

В России и мире на протяжении последних недель фиксируют рост заболеваемости COVID-19. 19 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что Россия, вероятно, приближается к пику по числу новых заболевших COVID-19 в сутки.

Отмечалось, что на обстановку могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер, в том числе масочного режима, социального дистанцирования и гигиены рук, а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний сезон, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к коронавирусу.

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