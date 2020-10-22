Захарова оценила возможный размах второй волны пандемии

Вторая волна пандемии коронавируса в мире может оказаться еще сильнее. Об этом на брифинге в четверг, 22 октября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться еще сильнее, опаснее первой. Речь идет о всемирной ситуации. Взрывной рост заболеваемости повсеместный», — сказала она.

В этой связи Захарова добавила, что россиянам, возможно, стоит воздержаться от зарубежных поездок. Представитель МИДа обратилась к жителям страны с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих путешествиях за рубеж.

«В случае отсутствия острой необходимости также просчитывать все возможные риски вплоть до того, чтобы, может быть, даже и воздерживаться от подобных поездок», — добавила она.

За минувшие сутки в России зафиксировали 15 971 новый случай заболевания COVID-19. В связи с выздоровлением выписано 11 428 человек. Всего в России выявлен 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 25 242 летальных исхода. Выздоровел 1 107 988 человек.

В России и мире на протяжении последних недель фиксируют рост заболеваемости COVID-19. 19 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что Россия, вероятно, приближается к пику по числу новых заболевших COVID-19 в сутки.

Отмечалось, что на обстановку могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер, в том числе масочного режима, социального дистанцирования и гигиены рук, а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний сезон, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к коронавирусу.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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