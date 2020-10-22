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В Эстонии анонсировали референдум о браке как союзе мужчины и женщины

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Лидеры коалиционных партий Центра, Консервативной народной партии и партии «Отечества» в Эстонии подписали совместное заявление о проведении весной 2021 года референдума о браке как союзе мужчины и женщины. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает ERR.

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По словам председателя партии Центра, премьер-министра страны Юри Ратаса, голосование может быть проведено исключительно мирно и без «провоцирования общественных групп».

«Фундаментальные ценности нашего государства заключаются в поиске общего знаменателя, человеческом достоинстве и личных свободах, и наша обязанность — относиться с уважением ко всем жителям Эстонии», — сказал он.

На прошлой неделе глава МВД Эстонии, вице-председатель входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle рассказал, что его партия готовит референдум во время муниципальных выборов в Эстонии в 2021 году по внесению изменений в конституцию и закреплению понятия «брак» между одним мужчиной и одной женщиной. Представителям ЛГБТ тогда он порекомендовал «бежать» в Швецию.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о планах уволить главу МВД Марта Хельме за высказывания в отношении сексуальных меньшинств.

Она пояснила, что министр с такими взглядами не подходит Эстонии.

Хельме, в свою очередь, заявил, что не планирует подавать в отставку.

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