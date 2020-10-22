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Около 90 км дорог отремонтируют в Севастополе в 2021 году

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Правительство Севастополя утвердило программу ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год. Планируется привести в порядок 72 объекта общей протяженностью около 90 км.

Дороги, нуждающиеся в ремонте, выбрали по результатам экспертной и инструментальной диагностики состояния улично-дорожной сети и учетом обращений местных жителей. В правительстве уточнили, что общая протяженность объектов капитального ремонта в 2021 году превысит объемы текущего года.

В частности, как пишет онлайн-издание «Новый Севастополь», отремонтируют участок в 10 км дороги Ялта–Севастополь от Ялтинского кольца до поворота на село Резервное, участок в 5 км Качинского шоссе от улицы Пионерская в селе Орловка до поворота на Виноградное.

Уточняется, что в рамках нацпроекта в Севастополе за несколько лет в удовлетворительное состояние приведут 85% городских и 50% пригородных дорог.

Ранее сообщалось, что в Симферополе на ремонт дорог в этом году направили более 350 млн рублей. Планировалось отремонтировать 20 объектов улично-дорожной сети.

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