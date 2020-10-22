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Путин отметил значимость мемориала жертвам нацистов под Новгородом

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Открытие мемориального комплекса в деревне Жестяная Горка Новгородской области в память о мирных жителях, погибших в годы Великой Отечественной войны, — значимое событие для всей России. Об этом в четверг, 22 октября, заявил президент страны Владимир Путин.

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«Открытие мемориального комплекса, посвященного мирным жителям, погибшим от рук нацистов на новгородской земле, — событие, имеющее огромное значение для нашего общества, для всей России. Мы никогда не забудем, сколько горя и страданий принесла война, какую невосполнимую, страшную цену заплатил советский народ за свободу и независимость Родины», — говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

По словам главы государства, в России обязаны постоянно и настойчиво восстанавливать историческую справедливость. Он добавил, что совершенные в годы войны преступления не имеют срока давности и навсегда останутся в народной памяти.

«Наш общий долг — противостоять любым попыткам оправдать убийц, представить захватчиков, карателей, коллаборационистов невинными заложниками обстоятельств, заменить факты лицемерной ложью», — подчеркнул президент.

В этой связи он отметил важность труда российских поисковых отрядов, ученых-историков, представителей министерства обороны, Следственного комитета — всех тех, кто помогал в создании мемориального комплекса. Также он приветствовал их усилия в подготовке открытого судебного процесса над нацистами в поселке Батецкий, реализации проекта «Без срока давности», восстановлении имен солдат, офицеров и судеб мирных жителей, убитых карателями на оккупированных нацистами территориях.

«Мы всегда будем защищать Великую Победу, ее творцов, ее героев, бороться за историческую правду ради всех, кто сокрушил нацизм», — подытожил Путин.

В четверг в районе деревни Жестяная Горка запланирована торжественная церемонии открытия мемориального комплекса в память о мирных жителях, погибших на территории Новгородской области в годы войны. Центральная композиция мемориала — скульптура «Скорбящая мать». Она представляет собой девятиметровый деревянный поклонный крест и бронзовую скульптуру матери, держащей на руках ребенка.

В районе деревни Жестяная Горка в мае 2019 года было обнаружено массовое захоронение мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны. Расправы над советскими гражданами устраивали так называемые тайлькоманды, возглавляемые лицами из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения. Арестованных они убивали, а их тела сбрасывали в ямы. В период с 1942 по 1943 год в районе деревни было убито не менее 2,6 тыс. человек.

В начале октября стало известно, что в Новгородской области начнется первый в России процесс о признании геноцида в деревне Жестяная Горка нацистами в годы Великой Отечественной войны.

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