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Под Новгородом откроют мемориал жертвам преступлений нацистов

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Мемориальный комплекс в память о мирных жителях, погибших на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, откроют 22 октября в районе деревни Жестяная Горка. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

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Мемориал будет установлен на месте массовых расстрелов мирного населения в годы войны. Центральная композиция — скульптура «Скорбящая мать». Она представляет собой девятиметровый деревянный поклонный крест и бронзовую скульптуру матери, держащей на руках ребенка.

Отмечается, что памятник устанавливается в рамках федерального проекта «Без срока давности».

Деревня Жестяная Горка ранее относилась к Ленинградской области, а сейчас является частью Новгородской. В районе деревни было обнаружено массовое захоронение мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны.

Расправы над советскими гражданами устраивали так называемые тайлькоманды, возглавляемые лицами из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения. Арестованных они убивали, а их тела сбрасывали в ямы. В период с 1942 по 1943 год в районе деревни было убито не менее 2,6 тыс. человек.

В начале октября стало известно, что в Новгородской области начнется первый в России процесс о признании геноцида в деревне Жестяная Горка нацистами в годы Великой Отечественной войны. По факту расстрелов Следственный комитет возбудил и расследует дело по статье 357 УК (геноцид).

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