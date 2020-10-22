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Двухнедельные каникулы объявили в школах Брянской области

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Школы в Брянской области отправятся на двухнедельные каникулы. В региональном оперативном штабе не видят необходимости введения дистанционного образования.

В Новосибирской области школьники уйдут на двухнедельные каникулы из-за COVID-19

По словам директора департамента образования и науки области Елены Егоровой, каждый класс в школах имеет собственный кабинет. Дети практически не перемещаются по образовательным учреждениям. В спортивных и актовых залах уроки и мероприятия проводятся только для одного класса. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Большая часть школьников отправится на каникулы с 26 октября на две недели.

За минувшие сутки в России зафиксировали 15 971 новый случай заболевания COVID-19. В связи с выздоровлением выписано 11 428 человек. Всего в России выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 25 242 летальных исхода. Выздоровели 1 107 988 человек.

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