Иркутская область получит 1,3 млрд рублей на жилье для пострадавших от наводнения

Правительство России направит Иркутской области 1,3 млрд рублей на жилье для пострадавших от наводнения, произошедшего в регионе в 2019 году. Об этом премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил 22 октября на заседании кабмина.

«Сегодня мы дополнительно направим более 1,3 млрд рублей на продолжение такой работы (по обеспечению жильем пострадавших от паводка в регионе. — Ред.). Средства пойдут на обеспечение жильем пострадавших и позволят привести в порядок поврежденные дома», — сказал Мишустин.

В начале октября сводный отряд Министерства обороны России завершил демонтаж аварийных построек, пострадавших в результате наводнения 2019 года в городе Тулун Иркутской области.

В середине сентября власти выделили 4 млрд рублей из бюджета России на строительство дамб на пострадавших от наводнения территориях Иркутской области.

Вместе с тем в июле полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отметил низкое качество строительства жилья для жителей Тулуна, пострадавших от паводка.

В июне 2019 года в Иркутской области произошло наводнение, жертвами которого стали 26 человек и более 45 тыс. пострадали. Стихия уничтожила множество домов и построек, повредила 49 участков дорог и разрушила 22 моста, пишет «Газета.ру».