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Военные завершили снос аварийных построек в иркутском Тулуне

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Сводный отряд Министерства обороны России завершил демонтаж аварийных построек, пострадавших в результате наводнения 2019 года в городе Тулун Иркутской области. Об этом в пятницу, 2 октября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

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«Всего на территории города было демонтировано более 450 аварийных построек, пришедших в негодность в результате наводнения в 2019 году», — цитирует пресс-служба заместителя командира сводного отряда Александра Терентьева.

Отмечается, что для демонтажа и сноса аварийных строений инженеры применили инженерную машину разграждения ИМР-2М на базе танка Т-72. Выровнять участки удалось при помощи инженерного путепрокладчика БАТ-2 и экскаватора. После завершения всех необходимых мероприятий военные вернулись в пункты постоянной дислокации.

«У нас оставались места, где люди покинули свое жилье. Там стояла угроза пожарной безопасности, и в глаза бросалось, что территория в ужасном состоянии. В этом году к нам на помощь по уборке территории пришли Вооруженные силы РФ. И мы очень благодарны ребятам, которые выполнили задачу», — приводятся в сообщении ЦВО слова мэра Тулуна Юрия Кариха.

Сводный отряд из специалистов инженерных подразделений с военной специальной техникой прибыл в Тулунский район в конце августа. Военные оказывали содействие администрации и жителям города в работе по демонтажу строений, пришедших в негодность.

Крупное наводнение произошло в Иркутской области летом 2019 года. Среди наиболее пострадавших были Нижнеудинский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Заларинский и Куйтунский районы. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Жертвами стихии стали 26 человек.

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