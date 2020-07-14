Полпред раскритиковал качество жилья для пострадавших от паводка в Тулуне

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отметил низкое качество строительства жилья для жителей города Тулун Иркутской области, пострадавших от паводка летом прошлого года. Такие выводы он сделал по итогам оценки восстановительных работ, передает пресс-служба полпреда во вторник, 14 июля.

«Необходим дополнительный контроль со стороны заказчиков, и до полного устранения всех недостатков дома не принимать в эксплуатацию», — сказал Меняйло.

Сообщается, что полпред побывал на строительных площадках микрорайонов Березовая Роща и Угольщиков. В пресс-службе указали, что в первом жилмассиве к 1 сентября должно быть построено 155 домов, однако на сегодняшний день возведено только 24 дома и они еще не введены в эксплуатацию.

Еще в 97 домах проводятся работы по сборке каркасов и отделке помещений, 29 домов находятся на стадии возведения фундамента и подготовительных к стройке работ.

«Не решены вопросы благоустройства, подключения к водоснабжению по постоянной схеме, а также строительства насосной станции для обеспечения необходимого напора воды в домах», — подчеркнули в представительстве Меняйло.

Во втором микрорайоне срок ввода в эксплуатацию трех двухэтажных домов, в которых располагаются 66 квартир, перенесен на два месяца, с 15 мая на 15 июля. Шесть восьмиэтажных домов, предусматривающих 496 квартир, находятся на стадии возведения, при этом, согласно плану завершения строительства, первые три дома должны быть сданы в середине декабря текущего года, а остальные к концу осени 2021 года.

«Учитывая текущее состояние строительства, есть серьезные риски срыва сроков введения жилья в эксплуатацию к намеченным срокам в обоих микрорайонах», — заключили в пресс-службе.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Из-за стихии погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. За время паводка в регионе подтопило около 11 тыс. жилых домов, от наводнения пострадало более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб понесли города Нижнеудинск и Тулун.

Тысячи людей остались без жилья, без электричества. По последним данным, число пострадавших, которые приобрели новое жилье, достигло 4481 человека. 27 июня на территории региона был введен режим ЧС. Позже наводнению присвоили статус ЧС федерального уровня.​