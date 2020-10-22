Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности шасси. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил представитель экстренных служб.

Лайнер совершал перелет из Воронежа в Москву. При посадке никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал.

«Сел благополучно, сработал датчик шасси», — цитирует «РИА Новости» сообщение своего собеседника.

3 октября самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска после отказа правого двигателя. В результате ЧП никто не пострадал.