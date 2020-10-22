Онищенко опроверг неэффективность перчаток в борьбе с коронавирусом

Ношение перчаток является проверенным и безвредным способом защиты от передачи коронавируса. Об этом заявил 22 октября бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Если постоянно обрабатывать руки дезинфектантами, убьете всю микрофлору, а перчатки — способ проверенный», — сказал Онищенко в разговоре с «Интерфаксом».

Он отметил, что не согласен с мнением главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимиром Чулановым о неэффективности использования перчаток.

«Нужно перчатками пользоваться и учить людей, всему нужно учить людей», — пояснил Онищенко.

Накануне Чуланов заявил, что ношение перчаток — избыточная мера и лучше всего пользоваться антисептиками.

Кроме того, он сообщил, что при долгом использовании одной пары одноразовых перчаток, если надевать их снова и снова, растет риск подхватить инфекцию, пишет «Газета.ру».

Врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина 9 октября предупредила, что повторное использование одноразовых медицинских перчаток несет риск заражения коронавирусом, а стирка деформирует их защитный слой.

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