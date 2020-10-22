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Mercedes-Benz представил в России новую версию модели Sprinter

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Немецкая компания Mercedes-Benz представила в России новую версию фургона Sprinter под названием Limited Edition.

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Как сообщает пресс-служба бренда, автомобиль получил сиденье водителя с подогревом и двумя подлокотниками, глубокую полку для документов, USB-выход. Кроме того, модель оснащается усиленным передним мостом и системой стабилизации.

В новую версию автомобиля вошли две важные опции, которые существенно расширяют возможности его применения. Для моделей с передним и задним приводом теперь доступен кондиционер.

Автомобиль с передним или задним приводом доступен с четырехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 114 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Цены на Mercedes-Benz Sprinter Limited Edition начинаются с отметки 2 569 000 рублей.

2 октября сообщалось, что Mercedes Benz AG прекратил сборку легких коммерческих грузовиков Sprinter Classic на мощностях группы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

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