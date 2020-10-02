Mercedes-Benz прекратил производство Sprinter Classic на ГАЗе

Mercedes Benz AG прекратил сборку легких коммерческих грузовиков Sprinter Classic на мощностях группы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба компании Daimler.

«Это сложное, но необходимое решение для направления малотоннажных автомобилей в России. Мы сохраняем преданность российскому рынку и верим в его потенциал. Тем не менее, нам необходимо сделать следующий шаг в направлении инновационных продуктов и актуального портфеля. Мы будем поставлять нашим клиентам привлекательные продукты», — цитирует «Газета.ру» заявление директора по продажам и маркетингу малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz Ларса Паули от 1 октября.

В компании подчеркнули, что будут по-прежнему предоставлять послепродажное обслуживание владельцам Sprinter Classic и сосредоточатся на имеющемся актуальном портфеле продуктов, который включает последнее поколение Sprinter, минивэн V-Класс и Vito.

В пресс-службе «ГАЗа» подтвердили, что совместный проект с Daimler, действительно, завершен.

«Результаты этого сотрудничества, в котором «ГАЗ» и Ярославский моторный завод (ЯМЗ) подтвердили выход на уровень лучших стандартов мировой автоиндустрии, трудно переоценить. <…> «Премия качества», которую ЯМЗ получил от компании Daimler за изготовление высококачественных компонентов, является одним из подтверждений успешности проекта. Мы также гордимся тем, что локализация на Горьковском автозаводе и ЯМЗ помогла компании Mercedes-Benz Vans обеспечить рекордные продажи марки на российском рынке малотоннажной техники», — заявил представитель компании в разговоре с «Интерфаксом».

В конце сентября стало известно, что немецкая компания Mercedes-Benz отзывает с российского рынка 18 минивэнов V-Class, проданных в период с сентября 2014 года по ноябрь 2019 год. Причиной является некорректное программное обеспечение управления двигателем.

В июле Mercedes-Benz сообщил, что в 2022 году представит новый микроавтобус T-класс. Новинка заменит в модельном ряду фирмы пассажирский минивэн Сitan Tourer.