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Алтайский минздрав объяснил скопление трупов в подвале больницы в Барнауле

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В минздраве Алтайского края 22 октября объяснили скопление тел умерших больных с коронавирусом в подвале барнаульской больницы.

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Ранее в этот же день в соцсетях появилось видео, как в подвале клиники лежит множество черных мешков, в которых, по словам автора ролика, находятся трупы умерших пациентов, пишет «Газета.ру».

В региональном минздраве заявили, что из-за возросшей нагрузки не хватает патологоанатомов и камер для хранения тел. Как следствие была оборудована отдельная комната, в которой поддерживают необходимую температуру, передает «Интерфакс».

Кроме того, заведующий патологоанатомическим отделением 11-й больницы Владимир Климачев отметил, что родственники не всегда успевают забрать тела умерших пациентов день в день.

«Для того чтобы хоть сколько-то сократить очередность патологоанатомических вскрытий, мы делаем все возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенья. Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить данный процесс», — заявил он в видеообращении, опубликованном на странице минздрава в Instagram.

На прошлой неделе в одной из больниц Таганрога тела умерших от COVID-19 пациентов не вывозили из отделения почти два дня. Начальник пресс-службы администрации города Елизавета Куповых объяснила, что такая ситуация возникла из-за большой нагрузки на медицинский персонал.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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