Власти Таганрога ответили на инцидент с телами умерших от COVID-19

Ситуация в одной из больниц Таганрога, где тела умерших от COVID-19 пациентов не вывозили из отделения почти два дня, возникла из-за большой нагрузки на медицинский персонал. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 16 октября.

«Вывоз тела осуществляется ежедневно, проблема, которая возникла 14 октября, устранена. Данная ситуация возникла из-за большой нагрузки на медицинский персонал и в основном из-за нехватки площадей для хранения тел умерших», — пояснила начальник пресс-службы администрации Таганрога Елизавета Куповых.

По словам начальника пресс-службы, тела были помещены в спецмешки и находились у выхода из отделения, откуда их забрали сотрудники патологоанатомического бюро. В морге, как добавила Куповых, находятся не только тела умерших от COVID-19.

Ранее в пятницу в соцсетях распространили информацию, что в таганрогской горбольнице несколько дней не вывозили из палат тела скончавшихся пациентов. В частности, такая информация появилась в паблике «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону».

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