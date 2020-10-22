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Трамп в случае переизбрания пообещал «много чего сделать» с Китаем

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Президент США Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания принять меры в отношении Пекина. Об этом американский лидер рассказал в ходе встречи с избирателями 22 октября.

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«Мы много чего сделаем с Китаем… То, что они с нами сделали, — это позор», — цитирует главу государства телеканал ABC 33/40.

Президент также вновь обвинил Пекин в пандемии коронавирусной инфекции и в том, что граждане США вынуждены соблюдать масочный режим.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать отличие его позиции по КНР от позиции его соперника, кандидата от демократов Джо Байдена. В ответ на это глава государства заявил, что Байден «подкуплен» Пекином и помогает своему сыну заключать прибыльные сделки с Китаем и Украиной.

«Байден позволил Китаю остаться безнаказанным. Байден позволил Китаю обокрасть нас и обобрать нас дочиста. Я вывез миллиарды и миллиарды долларов из Китая благодаря тарифам и всему остальному, что мы сделали», — сказал американский лидер.

8 октября Трамп уже грозил Пекину «расплатой» за распространение коронавирусной инфекции.

«Это ошибка Китая. И Китай заплатит большую цену за то, что они сделали с нашей страной и с миром», — отметил американский лидер.

В сентябре Трамп во время выступления на ГА ООН призвал привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. Американский лидер тогда обвинил Пекин в том, что в первые дни пандемии он запретил поездки внутри страны, но не отменил международные рейсы, из-за чего произошло массовое заражение COVID-19.

Американский президент неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии коронавируса, и назвал это причиной его растущей злости в отношении Китая. Пекин отрицает эти обвинения.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

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