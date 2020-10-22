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Два поселка на Камчатке присыпало пеплом вулкана Безымянный

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Пепелом после извержения вулкана Безымянный присыпало селе Лазо и поселок Атласово в Камчатском крае. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

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«Незначительное выпадение пепла, толщиной до 1 мм, зафиксировано на Камчатке, в селе Лазо и поселке Атласово Мильковского муниципального района», — говорится в заявлении.

По данным спасателей, населению ничего в настоящий момент не угрожает. Кроме того, в Мильковском районе нет туристических групп, а вблизи вулкана не проходят международные трассы движения воздушных судов.

«Жителям села Лазо и поселка Атласово рекомендуется закрыть двери и окна, без необходимости не выходить на улицу», — уточнили в МЧС.

На данный момент пеплопады в остальных населенных пунктах Камчатского края не зафиксированы.

По предварительной оценке филиала центра «Единой геофизической службы РАН», высота пеплового выброса вулкана Безымянный составила около 10 км, пишет «Газета.ру».

На прошлой неделе специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили о резком росте активности самого высокого вулкана в Евразии — Ключевской Сопки на Камчатке.

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