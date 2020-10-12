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Ученые заявили о резком росте активности вулкана Ключевская Сопка на Камчатке

Ученые заявили о резком росте активности вулкана Ключевская Сопка на Камчатке

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Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили о резком росте активности самого высокого вулкана в Евразии — Ключевской Сопки на Камчатке. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

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По словам ученых, протяженность лавового потока, спускающегося по его склону, выросла почти до одного километра, над ней наблюдается мощное свечение. Кроме того, увеличилось вулканическое дрожание, фиксируются выбросы раскаленного материала.

Лавовый поток изливается по склону в Апахончиский желоб. Исток расположен в районе бокки, которая образовалась в результате предыдущего извержения.

Извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в начале октября. Ранее он проявлял активность с ноября 2019 года по июль 2020 года.

Высота Ключевского вулкана составляет 4800 м. Он расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в 360 км от Петропавловска-Камчатского, отмечает телеканал «Звезда». Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет.

8 октября сообщалось, что выброс пепла зафиксирован на вулканах Ключевской и Шивелуч на Камчатке. Экстренные службы не зафиксировали выпадение пепла в населенных пунктах Камчатки. В этом районе не проходят маршруты международных авиаперелетов.

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