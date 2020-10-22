В Москве участок Филевской линии метро закроют в выходные

Участок Филевской линии Московского метрополитена закроют 24 и 25 октября — поезда не будут курсировать от «Кунцевской» до «Пионерской». Об этом в четверг, 22 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Пионерская» станет конечной, от «Кунцевской» до нее можно будет доехать на бесплатных автобусах КМ. На линию выйдет шесть автобусов особо большой вместимости. Они будут курсировать с 05:15 до 02:00, интервал движения составит около трех минут», — говорится в сообщении.

Кроме этого, пассажирам предложили воспользоваться соседними станциями Арбатско-Покровской линии.

В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что ограничения связанны со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). По правилам безопасности пассажирское движение должно быть приостановлено.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 км с 31 станцией и тремя электродепо. Она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире. Со станций БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре — на Московское центральное кольцо, шесть — на Московские центральные диаметры, 11 — на линии железной дороги.

Ранее с 26 сентября был закрыт участок на Арбатско-Покровской линии. Там обновили инфраструктуру, промыли путевые стены, а также нанесли новую разметку на платформах. На отрезке пути от станции «Кунцевская» до станции «Молодежная» заменили рельсовые скрепления и шпалы. Участок открыли досрочно 3 октября.