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В Москве участок Филевской линии метро закроют в выходные

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Участок Филевской линии Московского метрополитена закроют 24 и 25 октября — поезда не будут курсировать от «Кунцевской» до «Пионерской». Об этом в четверг, 22 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«Пионерская» станет конечной, от «Кунцевской» до нее можно будет доехать на бесплатных автобусах КМ. На линию выйдет шесть автобусов особо большой вместимости. Они будут курсировать с 05:15 до 02:00, интервал движения составит около трех минут», — говорится в сообщении.

Кроме этого, пассажирам предложили воспользоваться соседними станциями Арбатско-Покровской линии.

В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уточнили, что ограничения связанны со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). По правилам безопасности пассажирское движение должно быть приостановлено.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 км с 31 станцией и тремя электродепо. Она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире. Со станций БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре — на Московское центральное кольцо, шесть — на Московские центральные диаметры, 11 — на линии железной дороги.

Ранее с 26 сентября был закрыт участок на Арбатско-Покровской линии. Там обновили инфраструктуру, промыли путевые стены, а также нанесли новую разметку на платформах. На отрезке пути от станции «Кунцевская» до станции «Молодежная» заменили рельсовые скрепления и шпалы. Участок открыли досрочно 3 октября.

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