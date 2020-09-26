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Участок Арбатско-Покровской линии метро закрывают до 6 октября

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Участок Арбатско-Покровской линии московского метро от станции «Молодежная» до «Парка Победы» будет закрыт с 26 сентября до 6 октября.

В районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово в связи с этим будет обеспечен приоритетный проезд для наземного городского транспорта. Для автомобилистов движение по ряду улиц будет ограничено.

Кроме того, сообщается, что вдоль некоторых трасс будут введены временные полосы для наземного общественного транспорта, а на некоторых участках улиц проезд будет закрыт или ограничен.

Как пишет «РИА Новости», ЦОДД будет контролировать дорожную обстановку в районе закрытых станций метро и принимать меры в случае задержек компенсационного транспорта.

18 сентября заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что турникеты с функцией оплаты проезда Face Pay появятся на каждой станции Московского метрополитена весной 2021 года.

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