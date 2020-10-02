Участок синей ветки метро Москвы откроют досрочно 3 октября

На два дня раньше запланированного срока в Москве откроют участок Арбатско-Покровской линии метро от станции «Молодежная» до «Парка Победы». Об этом 2 октября на своей странице в Twitter сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Участок закрыли 26 сентября в связи с работами по строительству Большой кольцевой линии. Для пассажиров были недоступны станции «Молодежная», «Кунцевская», «Славянский бульвар» и «Парк Победы».

«Вы сможете пользоваться станциями «Кунцевская» и «Славянский бульвар» синей ветки в привычном режиме», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

С 26 сентября на участке Арбатско-Покровской линии обновили инфраструктуру, промыли путевые стены, а также нанесли новую разметку на платформах, отмечает «Федеральное агентство новостей». На отрезке пути от станции «Кунцевская» до станции «Молодежная» заменили рельсовые скрепления и шпалы.

Предполагалось, что участок линии метро будет закрыт до 6 октября.