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В США планируют выявлять угрозы безопасности в городах с помощью ИИ

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В Соединенных Штатах планируют разработать платформу на основе искусственного интеллекта, которая поможет выявлять угрозы безопасности в городской среде при помощи беспилотных аппаратов. Такие данные содержатся в документе Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), с которым ознакомился RT.

По информации издания, разработки должны помочь вычислить тех, кто может представлять угрозу для США, а также из союзников. Предположительно, речь идет о засадах, разжигании насилия, волнениях и беспорядках, а также о контрабанде оружия и установке взрывных устройств. Стоимость каждого одобренного проекта составляет до $1 млн.

«Портрет маньяка мы получаем за пару минут»
Руководитель НИИ криминалистики СК России Алексей Бессонов — об использовании искусственного интеллекта в поисках серийных убийц

Целью инициативы является разработка сценариев для беспилотных летательных и наземных аппаратов, которые позволят более точно определять лиц, потенциально представляющих угрозу для безопасности.

Как пояснили в Пентагоне, из-за «сложности и неясности» городской среды возможности средств сбора разведданных, наблюдения и рекогносцировки в ней ограничены. При этом под сложностью ведомство подразумевает неоднородность городской местности, структурную сложность и плотность населения.

К неясностям в Пентагоне отнесли возможность условного противника смешаться с местными жителями, а также маскировать под повседневную деятельность враждебные действия. Однако развитие технологий искусственного интеллекта, в частности автоматический анализ видеоинформации, считают в министерстве, потенциально может помочь человеку обойти подобные преграды.

19 октября руководитель Научно-исследовательского института криминалистики Следственного комитета России Алексей Бессонов рассказал «Известиям», что на основе искусственного интеллекта специалисты создали новую программу по поиску серийных преступников.

Специалисты изучили более 1 тыс. эпизодов, совершенных 186 маньяками и насильниками, включая опыт расследования дел Чикатило (58 жертв) и Попкова (более 80 известных преступлений). На основе этого они разработали алгоритм, позволяющий составить поисковый портрет преступника.

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