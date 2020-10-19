В России разработали программу для поиска маньяков

На основе искусственного интеллекта специалисты создали новую программу по поиску серийных преступников, рассказал «Известиям» руководитель Научно-исследовательского института криминалистики Следственного комитета России Алексей Бессонов.

— К ее разработке нас подтолкнули громкие убийства в Иркутске, Краснодаре, Москве и Подмосковье. В 2017 году «ангарский маньяк» Михаил Попков признался в расправе над еще одной жертвой: в деталях рассказал, как изнасиловал и зарезал женщину в лесу. Тогда криминалисты обратили внимание на то, что в поведении серийных убийц и в том, как они скрывают следы, есть много закономерностей, — отметил он.

Специалисты изучили более 1 тыс. эпизодов, совершенных 186 маньяками и насильниками, включая опыт расследования дел Чикатило (58 жертв) и Попкова (более 80 известных преступлений). На основе этого они разработали алгоритм, позволяющий составить поисковый портрет преступника.

В таблицу включаются исходные данные с осмотра места происшествия, характеристики жертвы (пол, возраст) и совершенного преступления (вид нападения, орудие и т. д.). Специальная программа просчитывает и предлагает наиболее верный, по мнению искусственного интеллекта, вариант.

— Портрет маньяка мы получаем за пару минут расчетов — и можно начинать поиски, — рассказал Алексей Бессонов.

Хотя российская разработка и допускает погрешности, все же программа определяет возраст маньяка с точностью 80%, выявляет у него наличие психических заболеваний с достоверностью 81,5%. И с точностью 96% устанавливает, был преступник он знаком с жертвой или нет, что важно для дальнейшего расследования.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Руководитель НИИ криминалистики СК России Алексей Бессонов — об использовании искусственного интеллекта в поисках серийных убийц