Эксперты Роспотребнадзора не выявили коронавирус на продуктах питания

Эксперты Роспотребнадзора не обнаружили коронавирус на продуктах питания. Об этом в четверг, 22 октября, сообщается на сайте ведомства.

«Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — говорится в заявлении.

Специалисты сообщили, что образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды. Всего было проведено более 135 тыс. исследований.

«Из них выявлено 170 положительных исследований образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,13% от общего числа исследованных проб», — отметили в Роспотребнадзоре.

Вместе с тем несколько дней назад стало известно, что на упаковке замороженных продуктов в Китае обнаружили живой коронавирус, при контакте с которым человек может заразиться, пишет «Газета.ру».

На прошлой неделе специалисты из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями выяснили, что коронавирус может оставаться на купюрах, металлических поручнях и смартфонах в течение месяца.

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