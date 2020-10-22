Прямой эфир
Сюжет:

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Тюлеев отказался от должности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Нариман Тюлеев отказался от своего поста. Соответствующее заявление градоначальника распространила пресс-служба мэрии столицы Киргизии в четверг, 22 октября.

Подъем переворотов: что ждет Киргизию в переходный период
К Новому году в стране планируют провести новые парламентские и президентские выборы

Тюлеев сообщил, что не стремился занять пост главы города, но его уговорил экс-градоначальник Азиз Суракматов. После того, как он приступил к обязанностям, вокруг этой должности «развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей».

«Осознавая, что нарастающая волна охлократии не остановится перед здравым смыслом и фактами, мы с исполняющим обязанности президента Кыргызской Республики и премьер-министром Кыргызской Республики Жапаровым Садыром Нургожоевичем приняли решение, что я оставляю должность и.о. мэра», — заявил Тюлеев.

Исполнять обязанности мэра до истечения сроков созыва горсовета 11 апреля 2021 года будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку 20 октября на фоне смены власти и протестов в стране, пишет «Газета.ру». Исполняющим обязанности главы города в тот же день был назначен Тюлеев.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии вспыхнули протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы.

В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Кроме того, покинул свой пост и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020