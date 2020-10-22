Исполняющий обязанности мэра Бишкека Тюлеев отказался от должности

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Нариман Тюлеев отказался от своего поста. Соответствующее заявление градоначальника распространила пресс-служба мэрии столицы Киргизии в четверг, 22 октября.

Тюлеев сообщил, что не стремился занять пост главы города, но его уговорил экс-градоначальник Азиз Суракматов. После того, как он приступил к обязанностям, вокруг этой должности «развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей».

«Осознавая, что нарастающая волна охлократии не остановится перед здравым смыслом и фактами, мы с исполняющим обязанности президента Кыргызской Республики и премьер-министром Кыргызской Республики Жапаровым Садыром Нургожоевичем приняли решение, что я оставляю должность и.о. мэра», — заявил Тюлеев.

Исполнять обязанности мэра до истечения сроков созыва горсовета 11 апреля 2021 года будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку 20 октября на фоне смены власти и протестов в стране, пишет «Газета.ру». Исполняющим обязанности главы города в тот же день был назначен Тюлеев.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии вспыхнули протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы.

В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Кроме того, покинул свой пост и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.