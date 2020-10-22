Врач рассказала о возврате на Землю космонавтов в случае серьезных травм

Проведение хирургических глазных операций на борту Международной космической станции (МКС) невозможно, в связи с чем, к примеру, при проникающем ранении глаза космонавта экстренно возвратят на Землю. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказала руководитель Института медико-биологических проблем РАН, врач-офтальмолог Ольга Манько.

По ее словам, хирургия глаза — это высокотехнологический процесс, который требует навыка офтальмохирурга и использования оптической аппаратуры. На борту МКС все это невозможно, нет хирургической укладки для глазных операций.

Также Манько отметила, что в космической аптечке предусмотрены только антисептические средства для профилактики и лечения воспалительных заболеваний глаз. В случае проникающего ранения глаза на МКС предусмотрено экстренное возвращение космонавта на Землю.

22 октября корабль «Союз МС-16» с вернувшимися с МКС двумя российскими космонавтами и американским астронавтом приземлился в Казахстане.

Отмечается, что «Союз» отчалил от модуля «Поиск», в 5:00 мск он включил двигатель для торможения, чтобы сойти с орбиты, а в 5:28 разделился на отсеки. В атмосферу спускаемый аппарат вошел в 5:31, а приземлился в 5:55 примерно в 147 км от города Жезказган в Казахстане.