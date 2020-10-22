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Основной парашют раскрылся на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-16»

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Основной парашют спускаемого аппарата корабля «Союз МС-16» с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Кристофером Кэссиди на борту раскрылся штатно. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили на странице «Роскосмоса» в Twitter.

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В госкорпорации пояснили, что к моменту достижения спускаемым аппаратом высоты в 10,7 км его скорость падает до 0,2 км/с. Для ее дальнейшего уменьшения начинают раскрываться парашюты.

Посадка спускаемого аппарата должна состояться в 05:55 мск в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

Как сообщала пресс-служба Центрального военного округа, после эвакуации космонавтов из спускаемого аппарата медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь. После этого экипаж «Союз МС-16» на вертолетах доставят в Жезказган, откуда космонавты вылетят в Москву.

На МКС остаются Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс, которые прибыли на станцию 14 октября. Планируется, что экипаж пробудет на орбите 177 суток. За это время космонавты проведут 55 научных исследований и экспериментов.

Ожидается, что в ноябре к ним присоединится экипаж корабля Crew Dragon, состоящий из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шэннон Уолкер и японца Соити Ногути.

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