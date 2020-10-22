В Госдуме предложили временно заморозить цены на домашний интернет

Депутат Государственной думы Евгений Федоров предложил заморозить цены на услуги домашнего интернета до 1 июля 2021 года. Об этом говорится в письме на имя главы Министерства цифрового развития Максута Шадаева, с которым ознакомился RT.

По словам Федорова, на фоне пандемии коронавируса многие работодатели пересмотрели принципы организации труда, отправив на дистанционную работу значительную часть сотрудников.

При этом депутат напомнил, что недавний опрос операторов фиксированной связи, в том числе домашнего интернета, показал, что в 2021 году они ожидают повышения тарифов на свои услуги минимум на 10–20%.

Таким образом, сотрудникам, перешедшим на дистанционную работу, которые и так пострадали от экономических трудностей текущего года, придется нести дополнительные расходы.

В связи с этим Федоров призвал рассмотреть совместно с представителями рынка услуг связи возможность заморозить тарифы на домашний интернет, наличие которого на данный момент для многих является рабочей необходимостью.

21 октября, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что около 3,7 млн россиян работают удаленно, что составляет 7% от всех трудоустроенных граждан страны.

Котяков отметил, что в связи с этим важно внести ясность по тем спорным вопросам, которые возникают между сотрудником и работодателем в ходе удаленной работы.

Также он рассказал, что в настоящий момент подготовлены поправки в Трудовой кодекс, которые будут регулировать дистанционную занятость. Законопроект, в частности, предполагает возможность совмещать работу из дома и из офиса.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.