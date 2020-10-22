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В Госдуме предложили временно заморозить цены на домашний интернет

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Депутат Государственной думы Евгений Федоров предложил заморозить цены на услуги домашнего интернета до 1 июля 2021 года. Об этом говорится в письме на имя главы Министерства цифрового развития Максута Шадаева, с которым ознакомился RT.

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По словам Федорова, на фоне пандемии коронавируса многие работодатели пересмотрели принципы организации труда, отправив на дистанционную работу значительную часть сотрудников.

При этом депутат напомнил, что недавний опрос операторов фиксированной связи, в том числе домашнего интернета, показал, что в 2021 году они ожидают повышения тарифов на свои услуги минимум на 10–20%.

Таким образом, сотрудникам, перешедшим на дистанционную работу, которые и так пострадали от экономических трудностей текущего года, придется нести дополнительные расходы.

В связи с этим Федоров призвал рассмотреть совместно с представителями рынка услуг связи возможность заморозить тарифы на домашний интернет, наличие которого на данный момент для многих является рабочей необходимостью.

21 октября, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что около 3,7 млн россиян работают удаленно, что составляет 7% от всех трудоустроенных граждан страны.

Котяков отметил, что в связи с этим важно внести ясность по тем спорным вопросам, которые возникают между сотрудником и работодателем в ходе удаленной работы.

Также он рассказал, что в настоящий момент подготовлены поправки в Трудовой кодекс, которые будут регулировать дистанционную занятость. Законопроект, в частности, предполагает возможность совмещать работу из дома и из офиса.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

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