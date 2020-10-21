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Глава Минтруда назвал количество работающих удаленно россиян

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Около 3,7 млн россиян работают удаленно, что составляет 7% от всех трудоустроенных граждан страны. Об этом 21 октября, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

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«Количество этих граждан даже после снятия всех ограничительных мер будет значительным», — приводит его слова «Интерфакс».

Котяков отметил, что в связи с этим важно внести ясность по тем спорным вопросам, которые возникают между сотрудником и работодателем в ходе удаленной работы.

Также он рассказал, что в настоящий момент подготовлены поправки в Трудовой кодекс, которые будут регулировать дистанционную занятость. Законопроект, в частности, предполагает возможность совмещать работу из дома и из офиса.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

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